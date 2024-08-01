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Baza: ребенок дозвонился маме из-под завалов дома в Нижнем Тагиле после взрыва

Ребенку, который находится под завалами рухнувшего подъезда пятиэтажки в Нижнем Тагиле, удалось дозвониться матери. Мальчик сказал, что ему зажало ногу, сообщает Baza .

Еще двоих пострадавших детей доставили в больницу. 11-летних мальчиков обследуют врачи. Обоих зовут Дмитриями.

Предварительно, под завалами находится еще семь человек. Спасатели организуют минуту тишины, чтобы слышать тех, кто зовет на помощь.

Мощный взрыв произошел 1 августа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле. По словам местных жителей, в одной из квартир рванул бытовой газ. Обвалился целый подъезд.

Спасатели также извлекли из-под завалов двоих младенцев. Возраст одного из детей — три месяца.

Ранее было опубликовано видео, на котором показан момент обрушения части стены во взорвавшемся доме в Нижнем Тагиле. Она обвалилась примерно через 20 минут после взрыва.