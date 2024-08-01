Двоих младенцев извлекли из-под завалов взорвавшегося дома в Нижнем Тагиле

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Спасатели извлекли двоих младенцев из-под завалов взорвавшейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Возраст одного из детей — три месяца, сообщает Mash .

Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы. Им помогают местные жители. Под завалами находятся люди.

О взрыве бытового газа в жилом доме стало известно 1 августа. Из-за произошедшего обвалился целый подъезд.

Пятиэтажное здание проверяли недавно — 19 июля. Тогда проблем с газопроводом не обнаружили.