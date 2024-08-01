Подъезд обвалился в многоэтажке в Нижнем Тагиле после мощного взрыва

Мощный взрыв произошел в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле. По словам местных жителей, в одной из квартир рванул бытовой газ, сообщает Mash .

Из-за взрыва в многоэтажке обвалился целый подъезд. По предварительным данным, есть погибшие. На данный момент известно о шести пострадавших, среди них есть дети.

На опубликованном видео показана пожарная машина и обвалившиеся плиты подъезда. Спасатели разбирают завалы.

Газовые службы проверяли дом 19 июля. Тогда проблем не обнаружили.

Ранее человек погиб при взрыве на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Еще семь человек пострадали.