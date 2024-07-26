Baza: в ЯНАО при взрыве на газовом предприятии есть погибший
Один человек погиб, семеро пострадали при взрыве в ЯНАО
Один человек погиб, семеро пострадали при взрыве на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, происшествие произошло ночью в районе Нового Уренгоя.
«Предварительной причиной взрыва стало нарушение технологического процесса подрядной организацией», — указывает канал.
На месте работают оперативные службы, уточняется в сообщении.
Официальной информации об инциденте пока нет.