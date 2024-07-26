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Baza: в ЯНАО при взрыве на газовом предприятии есть погибший

Один человек погиб, семеро пострадали при взрыве в ЯНАО
Происшествия

Один человек погиб, семеро пострадали при взрыве на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, происшествие произошло ночью в районе Нового Уренгоя.

«Предварительной причиной взрыва стало нарушение технологического процесса подрядной организацией», — указывает канал.

На месте работают оперативные службы, уточняется в сообщении.

Официальной информации об инциденте пока нет.