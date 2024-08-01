В Сети появилось видео обрушения стены после взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

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Mash опубликовал видео обрушения стены дома после взрыва газа в Нижнем Тагиле

Mash опубликовал видео, на котором показан момент обрушения части стены во взорвавшемся доме в Нижнем Тагиле.

Стена обвалилась примерно через 20 минут после взрыва. На опубликованных кадрах показан этот момент.

Люди, столпившиеся во дворе, находятся в шоковом состоянии. Под завалами оказалось минимум 20 квартир.

По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ. Из-за мощного взрыва обрушился целый подъезд.

Спасатели разбирают завалы, им помогают местные жители. Из-под обвалившихся плит извлекли двоих младенцев. Возраст одного из детей — три месяца.