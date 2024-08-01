«Интерфакс»: никто не погиб в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле
Фото - © Официальный телеграм-канал Главы Нижнего Тагила Владислава Юрьевича Пинаева
Ни один человек не умер после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, рассказали «Интерфаксу» в экстренных службах.
Из-под завалов пятиэтажки достали шесть человек. Они живы.
При этом под завалами еще остаются люди. Там находится, предположительно, до девяти человек.
Ранее в Сети появилось видео обрушения стены после взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Стена обвалилась примерно через 20 минут после взрыва газа.