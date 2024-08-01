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«Интерфакс»: никто не погиб в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле

Ни один человек не умер после взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, рассказали « Интерфаксу » в экстренных службах.

Из-под завалов пятиэтажки достали шесть человек. Они живы.

При этом под завалами еще остаются люди. Там находится, предположительно, до девяти человек.

Ранее в Сети появилось видео обрушения стены после взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Стена обвалилась примерно через 20 минут после взрыва газа.