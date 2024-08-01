Опубликован предварительный список пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле

SHOT опубликовал список из 5 пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле

Предварительный список людей, которые пострадали во время обрушения двух подъездов после взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле, опубликовал SHOT .

Он состоит из пяти человек: Эдуарда С. 1979 года рождения, Щербакова Д. 2012 года рождения, Бадуевой В. 1947 года рождения, Ванчуровой Д. 2012 года рождения. Пострадал также пока не идентифицированный мужчина, он получил травмы крайней степени тяжести.

Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что из пятиэтажки и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек. В оперативных службах также говорили, что никто не умер.

Ранее СК возбудил дело по факту обрушения подъездов после взрыва в Нижнем Тагиле. Силовики уже работают на месте происшествия.