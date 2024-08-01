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СК возбудил дело по факту обрушения подъездов после взрыва в Нижнем Тагиле

Днем 1 августа в Дзержинском районе города Нижний Тагил обрушились два подъезда пятиэтажки после взрыва газа. По факту происшествия СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Его завели по статье 238 УК РФ — выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На место обрушения отправили следственную группу СК РФ.

Силовики опрашивают свидетелей, собирают доказательства и проводят экспертизы. На месте также работают полицейские и сотрудники МЧС.

Ранее стало известно, что никто не погиб в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле. Из-под завалов достали шесть человек, они живы.