Из обрушившегося и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали жильцов

МЧС РФ: из пятиэтажки и ближайших домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек

Из пятиэтажки, где обрушилось два подъезда после взрыва газа, и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Людей отправят в пункт временного размещения в гостинице. Завалы продолжают разбирать.

Следственный комитет России по Свердловской области уже возбудил уголовное дело по факту обрушения двух подъездов в Нижнем Тагиле. Его завели по 238 статье УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее стало известно, что в результате взрыва никто не погиб. До девяти человек остаются под завалами.