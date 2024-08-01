Из обрушившегося и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали жильцов
МЧС РФ: из пятиэтажки и ближайших домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек
Фото - © Официальный телеграм-канал Главы Нижнего Тагила Владислава Юрьевича Пинаева
Из пятиэтажки, где обрушилось два подъезда после взрыва газа, и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Людей отправят в пункт временного размещения в гостинице. Завалы продолжают разбирать.
Следственный комитет России по Свердловской области уже возбудил уголовное дело по факту обрушения двух подъездов в Нижнем Тагиле. Его завели по 238 статье УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Ранее стало известно, что в результате взрыва никто не погиб. До девяти человек остаются под завалами.