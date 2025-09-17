SHOT ПРОВЕРКА нашла кишечную палочку в популярной сети ресторанов русской кухни

Новый выпуск проекта SHOT ПРОВЕРКА был опубликован на YouTube-канале SHOT. В этот раз команда провела инспекцию одного из сетевых ресторанов русской кухни, расположенного в центре Москвы, и итоги проверки оказались для съемочной группы весьма неожиданными.

Проверка началась с осмотра общего зала: утверждается, что мебель и батареи были в пятнах и покрыты пылью, под столами находились прилипшие жевательные резинки, на сломанной вытяжке были обнаружены мертвые насекомые, а график уборки, который должен быть доступен для ознакомления посетителям, отсутствовал. Сотрудники выходили на перекур и выносили мусор в той же обуви, в которой работали на кухне, и иногда ели прямо на рабочем месте. В емкостях с соусами находились оставленные ложки, что, по словам ведущей Анастасии Луговской, создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Лабораторные исследования образцов блюд из меню подтвердили худшие опасения: в окрошке на квасе была выявлена кишечная палочка, а в блинчиках с начинкой — опасные микроорганизмы КМАФАнМ, что является признаком нарушения санитарных норм. Микробиология была обнаружена в блинах с семгой, говядиной и грибами.

Ведущая проекта объяснила такие результаты грязной посудой, отсутствием необходимой маркировки и несоблюдением правил работы с пищевыми продуктами.

«Обнаружены критические несоответствия: несмотря на наличие производственного оборудования, подписанных холодильников и соблюдение внешних стандартов поваров, были выявлены операционные ошибки — нарушение сроков годности, передача заготовок и готовой продукции между сменами, а также выкладка продуктов на салат-бар, способствующая микробному росту. Эти нарушения представляют серьезную угрозу безопасности пищи и здоровью гостей», — уточнила эксперт-аудитор и пищевой технолог Ольга Пасько.

Управляющий рестораном отказался попробовать окрошку, в которой была выявлена кишечная палочка, несмотря на то, что, по его словам, он работает в компании уже девять лет.

«Если управляющий боится есть продукцию, приготовленную у него на кухне, то выводы о качестве питания здесь напрашиваются сами собой», — отметила Луговская.