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SHOT: боевики ВСУ травили газом двух российских солдат в Клещеевке ДНР

Украинские солдаты использовали газ, чтобы травить двух солдат ВС РФ в Клещеевке Донецкой Народной Республики. Несмотря на это, российские бойцы около дня отражали нападение противника, сообщает SHOT .

Солдаты ВС РФ, проводящие штурмы в ДНР, обнаружили боевиков ВСУ в подвале дома в Клещеевке. Они вели стрельбу оттуда.

Во время штурма российские солдаты ликвидировали боевиков ВСУ, однако не смогли своевременно покинуть позицию. Противник вел обстрел с дистанции, а в воздухе летали дроны.

Также украинские военные атаковали бойцов ВС РФ отравляющим веществом. Солдатам пришлось использовать противогазы и отстреливаться в течение суток.

Выстоять российским бойцам помогли соратники. С более безопасных позиций они отправляли респираторы и провиант по воздуху с помощью БПЛА.

Российские солдаты были ранены осколками. Через некоторое время они ушли с позиции в сторону более безопасной. ВСУ продолжили преследовать бойцов с помощью 10 беспилотников.

У российских солдат с собой был рюкзак с системой радиоэлектронной борьбы. Благодаря ему беспилотники противника не могли до них достать.

Солдаты добрались до безопасных позиций живыми. Их снабдили новыми средствами радиоэлектронной борьбы.

Российские войска 7 ноября освободили Кременную Балку в Донецкой Народной Республике. 6 ноября ВСУ были выбиты из Антоновки и Максимовки в ДНР.