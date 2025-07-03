«Авито»: подготовка к летнему лагерю обходится россиянам минимум в 15,5 тыс руб

Базовый набор новых вещей для детского летнего лагеря из футболки, шорт, джинсов, кофты, головного убора, обуви, купальных принадлежностей, а также рюкзака обойдется в 15,5 тыс. рублей, «с рук» — в 9,4 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито».

Для летнего лагеря ребенку нужны футболки, шорты, джинсы и кофты. Родители начинают подготовку еще весной. В мае текущего года продажи детских футболок выросли на 49%, кофт — на 25%, джинсов — на 17% и шорт — на 12%. Из обуви подойдут кроссовки, сандалии и тапочки. Средняя стоимость нового набора — 6,7 тыс. рублей, б/у — 3,8 тыс. рублей.

Летний лагерь сложно представить без моря, озера или хотя бы бассейна. В мае спрос на детские плавки вырос на 10% по сравнению с апрелем, в то время как продажи купальников практически не изменились. Еще значительно увеличился спрос на надувные круги и нарукавники — на 80% и 61% соответственно. Новый комплект из этих предметов стоит 4 тыс. рублей, на ресейле — 2,4 тыс. рублей.

Кроме того, ребенку следует взять с собой головной убор, который защитит его от солнца. Это может быть кепка или панама. За последний месяц продажи таких головных уборов выросли на 30%. Для вещей потребуется рюкзак. Стоимость нового набора из рюкзака и головного убора составляет в среднем 4,8 тыс. рублей, а б/у — 3,2 тыс. рублей.

Таким образом, подготовка ребенка к летнему лагерю обойдется в 15,5 тыс. рублей при покупке новых вещей. При покупке вещей «с рук» их стоимость составит 9,4 тыс. рублей. Это на 39% дешевле первого варианта.