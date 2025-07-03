Московская областная Дума завершила работу весенней сессии. За шесть месяцев региональный парламент провел 14 заседаний, принял 146 законов и провел свыше 250 мероприятий. В материале РИАМО — интервью с председателем Московской областной Думы Игорем Брынцаловым об итогах работы весенней сессии 2025 года.

— Игорь Юрьевич, этот год был объявлен президентом Годом защитника Отечества. Как это было отражено в работе Мособлдумы?

— Конечно, мы продолжаем активную законодательную работу, направленную на помощь нашим защитникам, участникам СВО и их семьям. Это наш долг перед теми, кто защищает наше будущее. И, как неоднократно подчеркивал президент, мы обязаны делать все возможное, чтобы ни один герой, ни одна семья не остались без внимания.

Сейчас стоит вопрос помощи в трудоустройстве наших вернувшихся героев. И Подмосковье уже делает реальные шаги в этом направлении. В регионе по инициативе губернатора была запущена образовательная программа для участников СВО «Герои Подмосковья». Ведется активная работа со стороны Центра занятости, различных ведомств по помощи в переобучении и трудоустройстве наших ребят.

Мы со своей стороны приняли закон об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест. Что это значит на практике? Для всех работодателей, у которых численность сотрудников превышает 200 человек, устанавливается квота для приема на одно рабочее место ветерана боевых действий — гарантированно. Причем важно: квота будет считаться выполненной, когда с ветераном будет заключен трудовой договор, когда он действительно получит свою работу. Таким образом, рабочие места не будут создаваться «для галочки», а действительно будут заняты. Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Мы также стремимся снять все возможные бюрократические барьеры для участников СВО. Приняли закон, которым в два раза сократили срок рассмотрения обращений к органам власти от участников СВО и членов их семей, а также предоставили им право на внеочередной личный прием в органах и учреждениях области.

По поручению Президента РФ на федеральном уровне был принят закон о том, что социальный контракт будет заключаться с многодетными семьями и участниками СВО и их родными в приоритетном порядке. Соответствующие изменения мы приняли и в областном законодательстве.

В этом полугодии мы приняли ряд законов, которые точечно корректируют принятые ранее меры поддержки. На основании обращений и живой связи с семьями бойцов мы вносим необходимые изменения, чтобы помощь была своевременной, адресной и по-настоящему значимой.

Расширили действие льготы по транспортному налогу — теперь она будет распространяться на всех участников СВО, в том числе на тех, кто участвует в спецоперации в составе добровольческих формирований, сотрудников Росгвардии, полиции. Это справедливое решение. Президент подчеркивал, что все участники специальной военной операции выполняют свой священный долг перед Родиной, социальные гарантии для них всех должны быть равны.

Еще одним принятым законом мы расширили категории получателей выплаты 500 тысяч рублей взамен земельного участка. Убрали требование о том, что родственники погибшего участника СВО должны иметь место жительства в Подмосковье, чтобы получить эту выплату.

Другим законом уточнили, что пасынки и падчерицы участников спецоперации смогут получать бесплатную юридическую помощь.

Разумеется, на этом мы не останавливаемся. Ситуация меняется, практика применения законов выявляет различные нюансы. Поэтому мы постоянно держим руку на пульсе и в дальнейшем будем оперативно вносить все необходимые корректировки в законодательство и, конечно же, разрабатывать новые меры поддержки для наших защитников.

— Еще один блок вопросов, который традиционно остается во внимании Мособлдумы — социальная сфера. Что было сделано по этому направлению?

— Социальная сфера всегда была и остается ключевым приоритетом Московской областной Думы. Сегодня перед нами стоит задача в части демографии, и мы в Подмосковье делаем все возможное, чтобы поддержать родителей, помочь тем, кто растит детей, кто своим трудом и любовью создаёт крепкие, счастливые семьи.

Мы приняли закон об учреждении новой награды — ордена «Родительская доблесть» для семей, достойно воспитывающих 5 или более детей. Это знак признания успешного, ответственного родительства. Ведь каждая такая семья — это настоящий подвиг, ежедневный труд, полный любви и самоотдачи.

Особое внимание мы уделяем семьям, воспитывающим детей с особенностями здоровья. Мы расширили условия получения ежегодной выплаты на ребенка-инвалида на период его обучения в школе. Теперь ее смогут получать также родители, чьи дети обучаются в образовательных организациях других субъектов. Даже если ребенок получает образование за пределами Подмосковья, он не останется без поддержки.

Но наша работа не ограничивается только региональными мерами. Вопросы демографии, материнства и детства — это общенациональные приоритеты. Именно поэтому мы обратились к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой с предложением изменить порядок оказания медицинской помощи в частных клиниках. Наша инициатива — проводить искусственное прерывание беременности только в стационарах — продиктована самой главной ценностью: сохранением жизни и здоровья женщины. Мы убеждены, что такие решения должны приниматься взвешенно, с максимальной медицинской и психологической поддержкой, в условиях, где женщина получит не просто процедуру, а полноценную помощь и внимание.

Также в этой сессии мы установили новую меру поддержки — дополнительные выплаты чемпионам Паралимпийских, Сурдлимпийских и Всемирных игр глухих. Теперь они также, как и олимпийские чемпионы, будут ежемесячно получать дополнительное пенсионное обеспечение в размере 14 500 рублей. Это важный шаг, который позволит не только материально помочь нашим спортсменам, но и показать: их подвиг ценится также высоко, как и достижения олимпийцев.

— Помимо того, что этот год был объявлен Годом защитника Отечества, мы также отмечаем и 80-летие Великой Победы. Были ли приняты значимые законы, которые отметили вклад Подмосковья в Победу?

— Этот год для нас особенный — мы с глубокой благодарностью вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, отмечая 80-летие Великой Победы. И сегодня, как никогда, важно не просто хранить память о героях, но и делать все, чтобы их подвиг, мужество и труд были увековечены для будущих поколений.

Девяти нашим населенным пунктам было присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» — это дань уважения тем местам, где каждый камень помнит стойкость и отвагу защитников Родины.

Но войну выигрывали не только на передовой — ее ковали в тылу, у станков, в цехах. Поэтому мы подготовили обращения к президенту России о присвоении звания «Город трудовой доблести» Орехово-Зуево и Люберцам. Эти города стали опорой фронта, работая сутками, без отдыха, под лозунгом «Все для Победы!».

Теперь также, в соответствии с принятым нами законом, у муниципалитетов появится право устанавливать свои памятные даты, связанные с событиями, за которые их населенные пункты были удостоены почетных званий. Это возможность проводить муниципальные мероприятия, рассказывать молодёжи о подвигах их земляков, воспитывать в детях гордость за свою малую родину.

— Какую еще тему вы могли бы выделить среди основных, которым была посвящена текущая сессия?

— Действительно, такая тема есть. В этой сессии мы подняли вопросы наведения порядка в сфере реализации алкогольной продукции. Мы получали много обращений от наших жителей, в которых они просили нас о том, чтобы избавить подмосковные дворы от так называемых псевдокафе — заведений, которые под видом общепита торгуют алкоголем ночью в обход закона. Постепенно такие места превращаются в очаги антисоциального поведения: шум, мусор, пьяные конфликты, а порой и правонарушения.

Чтобы навести в сфере порядок, мы приняли сразу ряд законов. Так, с 1 сентября вступают в силу важные изменения. Теперь в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, продажа алкоголя будет запрещена с 23:00 до 08:00. Исключение — только рестораны, где созданы все условия для культурного отдыха.

Но мы пошли дальше и ввели дополнительные ограничения: с 1 сентября в магазинах, чьи двери выходят прямо во двор, розничная продажа алкоголя будет полностью запрещена.

Кроме того, с сентября вступают в силу новые правила для летних кафе. Теперь, чтобы продавать алкоголь на сезонных верандах, необходимо будет получить специальный документ, подтверждающий, что кафе соответствует всем требованиям по размещению и обустройству. В частности, они не должны размещаться во дворах.

На последнем заседании сессии рассмотрели в первом чтении еще одну инициативу: предлагается разрешить продавать алкоголь в общепите только с 13 до 15 дня, в остальное время реализация спиртного будет запрещена. Ограничения затронут именно те заведения, которые расположены в МКД со входом во двор. К работе над этим документом мы вернемся осенью.

Все это — часть нашей стратегии по снижению уровня алкоголизации и профилактике связанных с ней социальных проблем. Мы стремимся создать среду, в которой здоровый образ жизни становится естественным выбором. Наши дети не должны воспринимать алкоголь как норму жизни, во дворах рядом с детскими площадками не место шумным компаниям. Дворы должны быть местом отдыха и спокойствия.

— Не можем не затронуть также тему экономики. Вы неоднократно подчеркивали успехи Подмосковья в этой сфере. Принимались ли еще новые законы?

— В этой сессии мы приняли целый ряд законов, которые помогут подмосковному бизнесу расти и развиваться.

Один из ключевых законов — о развитии креативных индустрий в Подмосковье. Наш регион уже сегодня — в числе лидеров креативного сектора. Но перед нами стоит амбициозная задача, поставленная Президентом, — удвоить долю креативных индустрий в экономике. И мы приложим все усилия, чтобы Подмосковье оставалось территорией возможностей для творцов, новаторов, для тех, кто превращает идеи в успешные проекты.

Еще одним законом мы закрепили понятие семейного предпринимательства. Это позволит создать условия для разработки отдельных программ поддержки таких компаний. Ведь зачастую бизнес — это не только прибыль и обороты, это традиции, преемственность, доверие и поддержка самых близких. В Подмосковье тысячи семей, которые хотят развивать свое дело, передавать его детям, создавать устойчивые бизнес-династии. И мы понимаем, насколько важно дать им дополнительные инструменты для развития.

Но бизнес — это не только про экономику, но и про ответственность. Поэтому мы приняли закон об ответственном предпринимательстве. В законе мы определили, какие виды поддержки могут в дальнейшем применяться для ответственных предпринимателей органами власти. Как сказал Президент, долгосрочный успех возможен только тогда, когда бизнес заботится о людях, думает о развитии территорий, вкладывается в образование, экологию, благотворительность. Сегодня прозрачность, экологичность и социальная вовлеченность — это уже не просто тренды, а основа устойчивого развития. Компании, которые это понимают, создают не просто продукт — они создают доверие.

Все эти законы направлены на то, чтобы Подмосковье было регионом возможностей, где бизнес растет, где семьи передают дело из поколения в поколение, где предприниматели чувствуют поддержку и, в свою очередь, вкладываются в развитие общества.

— Игорь Юрьевич, а есть ли уже планы работы на осень?

— С началом новой сессии мы вступим в ответственную и очень важную пору — начнется работа над главным финансовым документом нашего региона, бюджетом на 2026 год.

При формировании бюджета мы, прежде всего, будем опираться на наказы жителей, на те вопросы, которые волнуют их больше всего. В основу нашей работы лягут Указы Президента и реализация национальных проектов. Это наш ориентир, наш долгосрочный курс на устойчивое развитие, на создание сильного, социально ориентированного региона.

Важной составляющей нашей работы по-прежнему остаются вопросы демографии и поддержки семей. Наш профильный Комитет ведёт работу над проектом закона, в котором планируется прописать все меры профилактики по предупреждению искусственного прерывания беременности. В законе будет прописан комплекс мер, который уже реализуется и в дальнейшем будет расширяться. Это, в частности, создание центров медико-социальной поддержки женщин, которые разворачиваются на базе перинатальных центров, и их количество после принятия закона будет расти. Это создание кабинетов медико-социальной помощи на базе женских консультаций. Это обязательное на территории Московской области консультирование у психолога, у социального работника, где женщину обязаны ознакомить со всеми мерами социальной поддержки, которые ей положены.

Еще одним законопроектом, к работе над которым мы вернёмся осенью — мы предлагаем установить в Подмосковье День многодетной семьи. Предлагается, что это будет 11 октября, когда православная церковь отмечает память преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.

Кроме этих законопроектов, которые направлены на профилактику абортов, на поощрение многодетности, мы, конечно же, готовим еще ряд законодательных инициатив, касающихся принятия новых мер социальной поддержки для стимулирования женщин к принятию решения о деторождении.