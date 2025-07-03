Суд в Москве арестовал замглавы Росгидромета Радькову из-за мошенничества

Столичный Басманный суд отправил под арест замглавы Росгидромета Наталию Радькову. Она фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Радькову обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Адвокат чиновницы подал апелляцию на такое решение, однако суд отклонил ее.

Юрист, защищающий интересы Радьковой, не стал давать комментарии. Женщина с 2008 по 2012 год работала в Росгранице на разных должностях. После этого она начала трудиться в Росгидромете.

В 2017 году Радькова стала замглавы структуры.

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