Вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка ВСУ практически полностью исчезла в Сумской области. Военные числятся пропавшими без вести, рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

О пропаже подразделения стало известно из соцсетей противника. Там родные и близкие солдат жалуются, что не могут связаться с ними.

Ранее The Wall Street Journal писал, что ВСУ сталкиваются с тяжелой ситуацией в Сумской области. Противник на направлении теряет большое количество людей и техники.

Украинские окопы в Сумской области частично отсутствуют. Те, что есть, уже старевшие и не помогают защититься от беспилотников. Основные участки не были заминированы.