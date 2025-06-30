Военкор Коц описал тяжелую ситуацию ВСУ в Сумской области, ссылаясь на публикацию The Wall Street Journal. Издание пишет, что украинская оборона в этом районе сопровождается значительными потерями из-за отсутствия надежных укреплений. По мнению WSJ, Киеву следовало построить их заранее, пока украинские силы находились в Курской области, сообщает kp.ru .

Странная логика: заходить в Россию, чтобы потом обороняться у себя? Однако этот план не сработал. Как пишет издание, окопы, если и есть, устарели и не защищают от дронов, а кое-где траншеи роют под обстрелом. Кроме того, ключевые участки не заминированы.

Коц подтверждает: во время посещения «зоны безопасности» на Сумщине он не обнаружил серьезных укреплений на глубине до 10 км. Лишь опорные пункты на опушках леса и пулеметные гнезда у населенных пунктов. Хотя расположены они грамотно, против современных дронов этого мало. Основные окопы находятся южнее, ближе к Юнаковке.

Неясно, какими The Wall Street Journal видит «современные противодронные окопы», но даже обычные траншеи украинцы умеют превращать в крепкую оборону. Наши штурмовики признают: продвижение дается тяжело. Узкую лесополосу могут удерживать два пулеметчика, и прорвать ее крайне сложно.

Зато минных полей в Сумской области действительно нет. Для сравнения: в 2023 году в Запорожье сплошное минирование помогло остановить украинское контрнаступление. Видимо, Киев не ожидал, что придется обороняться на своей территории, и теперь пытается наверстать упущенное.

WSJ утверждает, что Россия сосредоточила под Сумами около 50 000 военных, превосходя силы ВСУ втрое. Это маловероятно. Да, украинское командование перебросило сюда элитные подразделения ГУР, но не из-за нехватки солдат, а из-за низкой боеготовности местных бригад. Без сна и нормального снабжения боевой дух быстро падает.

Не зря один из украинских взводных пожаловался журналисту: «Они бьют пехотой, дронами, гранатометами, пулеметами, артиллерией, кассетами — всем… У нас не было передышки дольше пяти минут, пока они перегруппировывались».