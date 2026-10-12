Участник «Героев Подмосковья» Мясников рассказал о пользе ИИ в обучении

Участник программы «Герои Подмосковья», директор управления капитального строительства Дмитровского муниципального округа Владимир Мясников рассказал, что оказалось для него самым полезным в ходе обучения. Он указал на пользу использования искусственного интеллекта (ИИ).

По словам участника программы, одним из самых полезных направлений стало обучение работе с ИИ. Мясников отметил, что, исходя из современных реалий и вызовов, без нейросетей уже очень тяжело.

«То, что нам дали в программе „Герои Подмосковья“, меня очень вдохновило и сейчас помогает в работе. В принципе управление капитального строительства я постепенно перевожу на работу с ИИ. Это позволяет сокращать трудозатраты, экономить время и бюджет», — сказал он.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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