Юань по 12,75: что ждет рубль на этой неделе

Китайский юань восстанавливает позиции на российском рынке после праздничных выходных в КНР, а поддержку ему оказала новость об увеличении закупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. На этом фоне торговый диапазон юаня на предстоящую неделю составит 12,50–12,75 рубля, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Курс рубля к юаню на текущей неделе будет определяться несколькими разнонаправленными факторами. Как отмечает Тимошенко, рубль в паре с юанем во многом зависит от экспортно-импортного баланса, где может оказаться повышенный спрос на валюту со стороны импортеров.

«В пользу рубля жесткая риторика денежно-кредитной политики российского регулятора. При этом давление на рубль продолжают оказывать свежие данные по инфляции и геополитический фон», — пояснил эксперт.

По его словам, китайский юань восстанавливает свои позиции на российском рынке после замедления финансовой активности на фоне нескольких дней праздничных выходных в КНР по случаю Дня образования Китая.

«При этом в моменте поддержку ему оказала новость об увеличении закупок иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила», — добавил Тимошенко.

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию на рынке недвижимости Китая.

«Меры китайских властей по поддержке рынка недвижимости КНР приносят свои плоды. Так, мировые эксперты прогнозируют его восстановление в крупнейших городах, что может говорить о том, что кризис на рынке недвижимости может приблизиться к концу уже в 2027 году», — отметил он.

С учетом совокупности факторов Тимошенко обозначил торговый диапазон юаня на предстоящую неделю — 12,50–12,75 рубля.

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