Голодный и тощий: медвежонок вышел к людям на Сахалине

Россиянин Алексей размесил в своем блоге видео с медвежонком, который вышел к людям на Сахалине.

«Ехали мы как-то с рыбалки и встретили на трассе медвежонка, ранее я слышал, что в этом районе находили мертвого взрослого медведя, возможно это была мать малыша», — рассказал мужчина.

Он отметил, что пока гладил малыша, отвлекся на телефон, и хищник его прикусил. На всякий случай Алексей сделал прививки от бешенства.

На видео показано, что люди окружили медвежонка и не могут решить, что с ним делать: все боятся, что из леса может выйти его мама, тогда людям не поздоровится. Говорили также, что надо звонить специалистам.

Что в итоге стало со зверем — неизвестно.

Многие комментаторы отметили, что медвежонок выглядел голодным и истощенным, добавили, что его мать убили.

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