Загруженность дорог Подмосковья достигла 4 баллов утром 12 октября

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Загруженность дорог Московской области утром в понедельник, 12 октября, составляет 4 балла, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения утром 12 октября наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Движение также затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей в связи с возможными осадками быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства tdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.