В МФЦ Подмосковья запустили онлайн-консультации по вопросам похорон

Посетители 13 офисов «Мои Документы» в 10 округах Подмосковья уже могут дистанционно проконсультироваться с сотрудниками Центра мемориальных услуг по вопросам погребения и похоронного дела, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

МФЦ и Центр мемориальных услуг сотрудничают не первый год. Специалисты центра проводят выездные консультации в офисах. За прошлый год их было более 6 тыс. Теперь консультацию можно получить онлайн в удобный день. Сотрудники цифровых зон МФЦ помогут записаться и подключиться к видеоконференции.

Жителям разъяснят законодательство о погребении, порядок организации похорон и оформления документов, выдачи удостоверения о захоронении, перерегистрации места захоронения, предоставления места для гроба или урны и подзахоронения. Также можно узнать о создании семейных (родовых) захоронений и оформлении существующих в качестве семейных, перевозке гроба или урны по России и за ее пределы, установке, замене и регистрации надмогильных сооружений и ограждений.

Онлайн-консультации доступны в следующих МФЦ: • Балашиха, ул. Советская, д. 4; • Коломна, ул. Уманская, д. 20; • Люберцы, ул. Звуковая, д. 3; Октябрьский пр-т, д. 18, корп. 3; • пгт. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 4, корп. 1, помещение 33 — МФЦ Люберец; • Наро-Фоминск, ул. Полубоярова, стр. 8; • Одинцово, Можайское ш., д. 71; • Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 96а; • Подольск, ул. Высотная, д. 6; • Пушкино, Московский пр-т, д. 54А; • Ивантеевка, Центральный проезд, д. 4 — МФЦ Пушкино; • Раменское, ул. Крымская, д. 5; • Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 169.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.