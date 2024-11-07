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Российские военные освободили населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Минобороны РФ. 6 ноября бойцы ВС России освободили Максимовку и Антоновку в ДНР.

За минувшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ также сбили 55 украинских беспилотников. Российские силы поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения противника, места хранения дронов и военный аэродром.

Потери армии Украины в зоне ответственности группировок войск ВС РФ «Восток» за сутки составили до 120 военных, «Запад» — до 430 военных, «Центр» — до 455 военных, «Днепр» — до 65 военных.

Ранее российские военные освободили Максимовку, Антоновку, Кураховку, Вишневое, Селидово, Доброволье, Ясную Поляну и другие населенные пункты Донбасса.