сегодня в 12:11

Армия России освободила населенные пункты Максимовка и Антоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом отчитались в Минобороны РФ, сообщает ТАСС .

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) также смогли уничтожить украинский самолет МиГ-29, 23 дрона противника и четыре снаряда реактивной артиллерии HIMARS американского производства.

Кроме того, военнослужащие ВС РФ успешно атаковали топливные и энергетические объекты, цехи производства дронов ВСУ.

Ранее российские силы взяли под контроль Вишневое, Кураховку, Селидово, Доброволье, Ясную Поляну и другие населенные пункты.

Главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что российские войска проводят одно из самых мощных наступлений за все время СВО.