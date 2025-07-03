Сотрудники подмосковного завода поддержали питерский приют «Ржевка»

Сотрудники завода «Газпромнефть-СМ» во Фрязине оказали помощь приюту для животных в Санкт-Петербурге. В рамках волонтерской инициативы компания «Газпромнефть — смазочные материалы» поддержала фонд «Ржевка» им. П. С. Вельяминова, где содержатся свыше 200 бездомных питомцев. Добровольцы передали приюту корма, приобрели лекарства, а также поучаствовали в реабилитации и выгуле собак, сообщает пресс-служба компании.

Некоторые животные в приюте требуют особой заботы. Например, собака Эсса страдает нейропатией — заболеванием периферической нервной системы, которое вызывает нарушения двигательных и чувствительных функций. Для облегчения ее состояния необходимы регулярные процедуры в специализированной клинике. Автоволонтеры «Газпромнефть-СМ» помогают с транспортировкой Эссы на лечение.

Еще один подопечный — пес Зевс, которого в приюте ласково называют «котенком в теле собаки» за его дружелюбный нрав. У него проблемы с пищеварением, и ему подходит только определенный вид корма. Однако приют существует исключительно на пожертвования, поэтому обеспечение специальным питанием Зевса и других животных с похожими потребностями — серьезная задача. Благодаря волонтерам у Зевса теперь есть необходимый запас корма.

Акция прошла в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть». В ней участвовали десятки сотрудников из Санкт-Петербурга, Москвы и Омска. Это уже вторая подобная инициатива с начала года: в апреле работники компании помогли фонду закупить все необходимое для повседневного ухода за животными, включая лечебное питание, медикаменты и средства для обустройства комфортных условий.

«Посещение приюта „Ржевка“ — значимое событие для его подопечных. Собаки в приютах остро нуждаются во внимании и социализации. Даже простая прогулка — это не только физическая активность, но и эмоциональное обогащение: смена ландшафта, запахов, общение с новым человеком. Чем больше положительного взаимодействия с новыми людьми получает собака в приюте, тем легче ей будет адаптироваться в будущем доме. Такие инициативы делают животных более открытыми, спокойными, учат доверять людям, а значит, повышают их шансы на успешное устройство в семью. Ценно, что сотрудники „Газпромнефть-СМ“ находят время для таких важных инициатив, как помощь приютам», — отметил владелец кинологического центра «Культурный Кинолог» Андрей Кашкан.