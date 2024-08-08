Шафир: на Поддубного могли охотиться
На военкора Поддубного могли организовать покушение
На военкора Евгения Поддубного могли специально организовать покушение, заявил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир газете «Известия».
«Уничтожение Украиной журналистов — событие не новое. Подобные случаи начались еще в 2014 году», — сказал Шафир в беседе с изданием.
«Евгению хочется пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья, а коллегам, которые пытаются, может быть даже из благих побуждений, „хайповать“ на этой теме, разума и профессионализма», — добавил он.
Ранее в Следственном Комитете РФ сообщили, что намерены найти покушавшихся на жизнь Поддубного.
Военкор ВГТРК Поддубный находится в курской больнице после удара дрона ВСУ по его автомобилю, когда журналист освещал события в приграничье.
Его съемочная группа не пострадала.