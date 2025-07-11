Яблоку негде упасть: на пляже в Мещерском парке Москвы не протолкнуться

Посреди рабочего дня в пятницу пляж в Мещерском парке в Москве битком набит отдыхающими. Они загорают и купаются на фоне 34-градусной жары, сообщает SHOT .

Отдыхающих не останавливают даже рекомендации Роспотребнадзора. Так, 9 июля ведомство посоветовало не купаться в Мещерском озере — вода там не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

На опубликованной записи видно, что свободных мест на пляже почти нет. Жители мегаполиса лежат почти вплотную друг к другу.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе 11 июля температура воздуха будет колебаться от 34 до 36 градусов тепла. Вечером не исключены дождь и гроза.