Яблоку негде упасть: на пляже в Мещерском парке Москвы не протолкнуться
Пляж в Мещерском парке битком набит москвичами посреди рабочего дня
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Посреди рабочего дня в пятницу пляж в Мещерском парке в Москве битком набит отдыхающими. Они загорают и купаются на фоне 34-градусной жары, сообщает SHOT.
Отдыхающих не останавливают даже рекомендации Роспотребнадзора. Так, 9 июля ведомство посоветовало не купаться в Мещерском озере — вода там не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.
На опубликованной записи видно, что свободных мест на пляже почти нет. Жители мегаполиса лежат почти вплотную друг к другу.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе 11 июля температура воздуха будет колебаться от 34 до 36 градусов тепла. Вечером не исключены дождь и гроза.