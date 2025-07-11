Жара до 36 градусов, дождь и гроза будут в Московском регионе 11 июля

Днем 11 июля в Москве и области будет от 34 до 36 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе ожидается переменная облачность. Вечером возможны дождь и гроза. Ветер юго-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 20 до 22 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее метеоролог Михаил Леус сообщил, что жара в Москве сохранится до конца нынешней недели. Даже ночью будет от 19 до 24 градусов тепла.