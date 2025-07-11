В Каширском краеведческом музее рассказали легенды о любви

8 июля в России отмечается славный праздник — День семьи, любви и верности. В этот день в Каширском краеведческом музее прошла лекция «Каширские легенды о любви», которую посетили военнослужащие-срочники из каширской военной части. Лектор познакомила гостей с богатой историей Каширского края, а также с православными покровителями семьи — святыми Петром и Февронией Муромскими, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники мероприятия услышали и каширские легенды о любви: об Анне Колтовской, ставшей четвертой женой царя Ивана Грозного, и Наталье Кирилловне Нарышкиной — матери первого императора Всероссийского Петра I. Не остались без внимания и легенда о любви серпуховского купца Александра Перцева и Глафиры Поповой, увенчавшаяся установкой на Введенской колокольне часов с боем. Завершилось мероприятие экскурсией по выставкам музея.

А в городском парке Каширы на празднике Дня семьи, любви и верности сотрудники музея провели мастер-класс «Нарисуй древо своей семьи». Этот творческий урок помог участникам узнать, как правильно собирать информацию о своих предках, оформлять семейные связи и красиво изображать свое семейное древо.

Такие мероприятия помогают сохранить память о предках, передать семейные ценности и традиции новым поколениям. Они способствуют укреплению чувства принадлежности и единства внутри семьи, а также помогают лучше понять свои корни.

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