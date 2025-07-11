Главному парку Клина исполнилось 12 лет

Парку Сестрорецкий в городском округе Клин исполнилось 12 лет. В этот праздничный день в парке все было подготовлено для дорогих гостей — своих постоянных посетителей, клинчан и гостей округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Все активности на территории парка были сегодня свободны для посещения, включая платные услуги. Здесь сегодня звучала живая музыка и детский смех. Работали карусели, прокат велосипедов, лодок и катамаранов, аниматоры занимались с детьми, на пляже купались и загорали, работала даже пенная дискотека.

В 2013-м это были 5 га пустыря и деревьев вдоль левого берега реки.

За первые 5 лет в парке появилась детская площадка и скейтпарк. Сегодня «Сестрорецкий» — это 35 гектаров ухоженной, благоустроенной территории на двух берегах Сестры.

27 спортивно-развлекательных объектов, десяток нестационарных торговых точек питания, кафе, парковки и туалеты, пляж и набережная, почти 5 км веломаршрута (половина от общегородского), собственный парковый кот, тысячи роз, сотни мероприятий и около двух миллионов посетителей в год. «Парк „Сестрорецкий“ входит в ТОП-10 самых посещаемых парков Подмосковья. И как известно, за каждым успешным проектом всегда стоит Команда. Администрация городского округа Клин и дирекция Паркового комплекса много сил посвящают созданию здесь красоты, уюта и новых точек притяжения. Благоустройство парка обязательно будет продолжено и дальше», — сказала Глава городского окурга Клин Алена Сокольская.

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