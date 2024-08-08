В Следкоме России сделали заявление после ранения Поддубного
Следком России намерен найти покушавшихся на жизнь военкора Поддубного
Следком России намерен найти покушавшихся на жизнь военкора Евгения Поддубного, заявили в пресс-службе ведомства.
«Следователи СК России установят всех лиц, причастных к покушению на военного корреспондента Евгения Поддубного», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что планируют наградить военкора ведомственной медалью.
Ранее журналиста доставили в курскую больницу с ранениями после атаки дрона ВСУ на автомобиль.
Поддубный пришел в сознание и уже встретился с еще одним военкором Александром Коцем.