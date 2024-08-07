Журналист Поддубный получил тяжелые ранения
«Россия 24»: машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в курском приграничье
Машина журналиста Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в курском приграничье, сообщил канал «Россия 24»
«Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения», — в прямом эфире сообщил ведущий телеканала.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что военкор с тяжелыми травмами госпитализирован в Курскую областную больницу.
Вечером в СМИ появилась неподтвержденная информация о якобы смерти журналиста.