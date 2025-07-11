В Клину поздравили семьи, в которых дети родились в День Семьи, любви и верности

Вадим и Сережа появились на свет в Клинском роддоме именно в День Семьи, Любви и Верности. И поэтому сегодня в Клинсий роддом приехала глава округа Алена Сокольская, которая уже больше 10 лет поздравляет семьи, где малыши родились в дни государственных и православных праздников, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

У Анны Денисовны — сыночек Вадим первенец, а маленького Сережу дома ждет сестричка Алена. Их мама — клинская, живет у мужа в Волоколамске, но рожать приехала в родной Клин.

В нашем роддоме рады всем женщинам, которые доверяют важные моменты своей жизни профессионализму клинских докторов и акушерок, нежному уходу наших нянечек и санитарок. И по статистике, почти треть рожениц в Клинском роддоме — из Подмосковья, Тверской области и других территорий России. Напоминаем, что в Нашем Подмосковье по инициативе Губернатора области А. Ю. Воробьева всем новорождённым предоставляют денежные выплату или большой подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.