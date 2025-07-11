В Клину объявили конкурс на роспись двух муралов на улице Чайковского

В Клину уличным художникам предложили локацию в самом центре города, на исторической улице, связывающей Троицкий Собор и музей-заповедник Чайковского. В качестве будущих «полотен» художники будут использовать две опоры моста на улице Чайковского, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас они выглядят не лучшим образом. Старые граффити уже пришли в негодность. Сейчас есть шанс сделать здесь что-то по-настоящему интересное. Мурал, посвященный Клину, его истории и дню сегодняшнему, его великим людям и уникальным особенностям сюда просто просится, считает Глава городского округа Клин Алена Сокольская. О старте конкурса она сообщила в своих социальных сетях.

Заявки на участие с описанием работы, которую вы хотите воплотить в жизнь, можно отправлять Главе городского округа Клин в личные сообщения во «ВКонкткте» и Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.