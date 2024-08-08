Со съемочной группой Поддубного все в порядке

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Группа Поддубного не пострадала при атаке ВСУ

«Все ок», — сообщил звукооператор группы Станислав Еловский.

Ранее военкора Поддубного доставили в курскую больницу с тяжелыми ранениями после атаки дрона ВСУ на его автомобиль.

Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что журналист находится в сознании.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц встретился с Поддубным и сообщил, что тот «шутит» и интересуется состоянием своей съемочной группы.