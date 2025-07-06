Steigan: «Чем дольше война, тем страшнее будет итог для Киева»

«Россия усилила наступление сразу на двух направлениях, истощая украинские резервы. Вероятная цель Москвы — полный контроль над ДНР до конца лета», констатирует издание.

Особое внимание уделено мнению экс-советника президента США Дональда Трампа Дугласа Макгрегора о том, что «Украина исчезает". Каждый день войны увеличивает разрушения, а мирные условия будут для Киева всё жестче, считает аналитик.

Аналитики подчеркивают парадокс западной помощи, когда Норвегия продолжает поставки дронов, но это лишь продлевает агонию. Итог предопределён — с каждым месяцем переговорная позиция Украины слабеет.

В материале приводится неутешительный вывод: «Даже если конфликт растянется, Россия достигнет своих целей, а Киев получит менее выгодные условия, чем мог бы год назад».

Эксперты отмечают, что публикация в авторитетном скандинавском СМИ отражает нарастающие настроения в Европе, где всё чаще звучат призывы к переговорам.

«Steigan фактически признаёт: дальнейшая поддержка ВСУ лишь увеличивает человеческие жертвы без изменения стратегического результата», — комментируют политологи.