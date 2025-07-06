В Техасе выросло количество погибших из-за наводнения

Число жертв наводнения в Техасе возросло до 32 человек

Число погибших в результате масштабного наводнения в Техасе достигло 32 человек, включая 14 несовершеннолетних, сообщает NBC News.

В детском лагере Mystic до сих пор числятся пропавшими 27 детей.

Стихийное бедствие уже признано одним из самых смертоносных в США за последнюю четверть века. Ранее власти сообщали о 27 погибших, однако поисковые работы продолжают выявлять новые жертвы.

Особую тревогу вызывает ситуация в детском лагере, где спасатели ведут круглосуточные поиски. Уровень воды в некоторых районах превышает 3 метра, что значительно осложняет операцию. Губернатор Техаса объявил режим чрезвычайной ситуации и запросил федеральную помощь.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие сутки ожидаются новые ливни, которые могут усугубить и без того катастрофическую ситуацию.