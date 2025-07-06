Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе выступления на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии заявил о впечатляющих темпах развития российской экономики, сообщает РИА Новости .

«ВВП России растет более чем на 4% ежегодно на протяжении четырех лет — это выше мирового среднего показателя», — подчеркнул он.

По словам чиновника, безработица в стране достигла исторического минимума в 2,2%, тогда как еще несколько лет назад она превышала 5%.

Особое внимание Орешкин уделил технологическим достижениям.

«Технологические сдвиги в таких сферах, как искусственный интеллект, финтех и цифровые платформы, происходят на основе отечественных решений и решений стран-партнеров», — отметил он.

При этом представитель Кремля обратил внимание на последствия санкций для их инициаторов.

«Кто в итоге пострадал больше всех? Те, кто санкции вводил. Экономика Евросоюза, особенно Германии, демонстрирует признаки многолетней стагнации, теряя конкурентоспособность», — заявил Орешкин.