Сдал Мошкович: по делу о взятках задержан экс-замгубернатора Тамбовской области

По версии следствия, Иванов получил взятку от основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, которого задержали в конце марта.

По предварительной информации, Мошкович сам сдал Иванова. В ближайшее время экс-замгубернатора изберут меру пресечения.

Ранее следователь в зале суда заявил, что Мошкович является гражданином Израиля и имеет и частный самолет Bombardier. Тем временем адвокаты предлагали 1 млн рублей, чтобы бизнесмена отпустили под залог, но его отправили в СИЗО на 2 месяца.