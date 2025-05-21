Сдал Мошкович: по делу о взятках задержан экс-замгубернатора Тамбовской области
Экс-замгубернатора Тамбовской области Иванова задержали из-за крупной взятки
Бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова задержали. Экс-чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает SHOT.
По версии следствия, Иванов получил взятку от основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, которого задержали в конце марта.
По предварительной информации, Мошкович сам сдал Иванова. В ближайшее время экс-замгубернатора изберут меру пресечения.
Ранее следователь в зале суда заявил, что Мошкович является гражданином Израиля и имеет и частный самолет Bombardier. Тем временем адвокаты предлагали 1 млн рублей, чтобы бизнесмена отпустили под залог, но его отправили в СИЗО на 2 месяца.