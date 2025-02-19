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Самолет Boeing 737-800, который выполняет рейс по маршруту № 207 Красноярск — Норильск, собирается совершить аварийную посадку, сообщает РИА Новости .

Борт принадлежит авиакомпании NordStar. Как заявили в экстренных службах, в самолете 157 человек, среди них — члены экипажа.

Где именно будет садиться самолет, не указывается. Пока неизвестны причины, побудившие экипаж на аварийную посадку.

Ранее аэропорты Кирова, Ижевска, Казани и Нижнекамска вернулись к штатной работе после отмены ограничений. В некоторых из них минувшей ночью действовал план «Ковер».