В аэропорту Кирова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Введенные ранее ограничения на работу были сняли в аэропорту Кирова (Победилово) в 08:30 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ночью в аэропортах Ижевска и Кирова вводили план «Ковер».

По словам Кореняко, в это время из воздушной гавани не выпускали и не впускали самолеты. Такое решение принимали для обеспечения безопасности полетов лайнеров.

Прошлой ночью над тремя регионами РФ и над Черным морем уничтожили девять беспилотников ВСУ.