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Девять украинских дронов ликвидировали над Россией ночью

Над тремя регионами РФ и над Черным морем минувшей ночью были сбиты девять беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Аппараты перехвачены дежурными средствами ПВО России.

Три украинских беспилотника уничтожили над Брянской областью, по одному — над Татарстаном и Тульской областью, а еще четыре — над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что система ПВО сбила 20 украинских БпЛА. В результате инцидентов нет погибших и пострадавших.