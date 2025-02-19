Все ограничения на работу сняты в аэропорту Ижевска
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Ограничения на прием и выпуск самолетов, которые были ранее введены, сняты в аэропорту Ижевска в 09:00 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Минувшей ночью в воздушных гаванях Ижевска и Кирова вводили план «Ковер». В Кирове ранее также отменили ограничения.
Как пояснил пресс-секретарь Росавиации, это было нужно для обеспечения безопасности полетов самолетов.
Кроме того, в ночь на вторник над российскими тремя регионами и над Черным морем ликвидировали девять беспилотников ВСУ.