Ограничения на работу сняли в аэропортах Казани и Нижнекамска

В аэропортах Казани и Нижнекамска в 08:00 по московскому времени были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.