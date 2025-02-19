Ограничения на работу сняли в аэропортах Казани и Нижнекамска
В аэропортах Казани и Нижнекамска в 08:00 по московскому времени были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ранее в указанных воздушных гаванях ввели ограничения на работу из-за угрозы.
Как пояснил Кореняко, данные ограничения вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.
Прошлой ночью над тремя регионами РФ и над Черным морем уничтожили девять беспилотников ВСУ.