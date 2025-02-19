Три аэропорта в России временно закрыли для приема и вылета самолетов

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План «Ковер» ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска

План «Ковер» ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска из-за воздушной угрозы, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, сказано в сообщении.

Ранее ночью в среду беспилотники ВСУ атаковали Брянскую, Тульскую области и нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области.