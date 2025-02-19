Три аэропорта в России временно закрыли для приема и вылета самолетов
План «Ковер» ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска
План «Ковер» ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска из-за воздушной угрозы, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, сказано в сообщении.
Ранее ночью в среду беспилотники ВСУ атаковали Брянскую, Тульскую области и нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области.