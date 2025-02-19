ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области
Украинские беспилотники нанесли удар по Сызранскому НПЗ
Украинские беспилотники нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал глава региона в соцсетях.
О разрушениях на предприятии не сообщается.
Ранее ночью в среду ВСУ атаковали Брянскую и Тульскую области. Пострадавших нет.