ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области

Украинские беспилотники нанесли удар по Сызранскому НПЗ
Спецоперация

Украинские беспилотники нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал глава региона в соцсетях.

О разрушениях на предприятии не сообщается.

Ранее ночью в среду ВСУ атаковали Брянскую и Тульскую области. Пострадавших нет.