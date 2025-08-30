Самолет Ил-76 привлекли для тушения лесного пожара в Геленджике

Также при тушении возгорания задействованы более 400 специалистов и 102 единицы спецтехники, в том числе самолет-амфибия Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8.

Возгорание произошло накануне на территории Пшадского лесничества, в районе села Криница. Площадь пожара достигла 39 гектаров.

Из-за происшествия 23 туриста, отдыхающие на берегу Черного моря рядом с местом возгорания, оказались отрезаны от путей спасения. Их эвакуировали в безопасное место на катере.

Ранее пресс-служба МЧС России опубликовала видео с месте тушения сильного лесного пожара в Геленджике.