Самолет Ил-76 привлекли для тушения лесного пожара в Геленджике
Фото - © скриншот/МЧС России
Российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 привлекли для ликвидации крупного лесного пожара в Геленджике, сообщает пресс-служба МЧС России.
Также при тушении возгорания задействованы более 400 специалистов и 102 единицы спецтехники, в том числе самолет-амфибия Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8.
Возгорание произошло накануне на территории Пшадского лесничества, в районе села Криница. Площадь пожара достигла 39 гектаров.
Из-за происшествия 23 туриста, отдыхающие на берегу Черного моря рядом с местом возгорания, оказались отрезаны от путей спасения. Их эвакуировали в безопасное место на катере.
Ранее пресс-служба МЧС России опубликовала видео с месте тушения сильного лесного пожара в Геленджике.