сегодня в 10:18

23 туриста оказались отрезаны от путей эвакуации из-за пожара под Геленджиком

В Геленджике, в Пшадском лесничестве, начался пожар рядом с Криницей, его площадь — 3,2 гектара. Из-за задымления 23 туриста на берегу Черного моря рядом с лесным пожаром отрезаны от путей спасения, сообщает пресс-служба МЧС России.

Отдыхающих перевозят в безопасное место на катере.

Возгорание тушат около 40 сотрудников ведомства и 11 единиц техники. Среди них вертолет Ми-8 МЧС.

К тушению пожара готова присоединиться аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В ее числе 40 сотрудников и 5 единиц техники. Угрозы Геленджику нет.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе и Геленджике ликвидируют последствия ударов БПЛА ВСУ на гражданские объекты. В населенном пункте Афипском Северского района из-за падения обломков беспилотника начала гореть одна из установок НПЗ. Возгорание тушили 21 человек и 8 единиц техники.

В Геленджике рядом с Криницей после падения обломков БПЛА загорелся лес. Нашли 3 очага суммарной площадью 200 квадратных метров.

Никто не пострадал. На местах находятся экстренные службы.