23 туриста оказались отрезаны от путей эвакуации из-за пожара под Геленджиком
В Геленджике, в Пшадском лесничестве, начался пожар рядом с Криницей, его площадь — 3,2 гектара. Из-за задымления 23 туриста на берегу Черного моря рядом с лесным пожаром отрезаны от путей спасения, сообщает пресс-служба МЧС России.
Отдыхающих перевозят в безопасное место на катере.
Возгорание тушат около 40 сотрудников ведомства и 11 единиц техники. Среди них вертолет Ми-8 МЧС.
К тушению пожара готова присоединиться аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В ее числе 40 сотрудников и 5 единиц техники. Угрозы Геленджику нет.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе и Геленджике ликвидируют последствия ударов БПЛА ВСУ на гражданские объекты. В населенном пункте Афипском Северского района из-за падения обломков беспилотника начала гореть одна из установок НПЗ. Возгорание тушили 21 человек и 8 единиц техники.
В Геленджике рядом с Криницей после падения обломков БПЛА загорелся лес. Нашли 3 очага суммарной площадью 200 квадратных метров.
Никто не пострадал. На местах находятся экстренные службы.