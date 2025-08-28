В Геленджике площадь пожара достигла 39 гектаров

сегодня в 23:21

В Геленджике продолжается борьба с лесным пожаром. Площадь пожара достигла 39 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что за последние сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России совершила 14 сбросов воды.

Всего в ликвидации возгорания участвуют 273 специалиста и 46 единиц техники.

Пожар начался утром 28 августа. Из-за происшествия 23 туриста, отдыхающие на берегу Черного моря рядом с местом возгорания, оказались отрезаны от путей спасения. Их эвакуировали в безопасное место на катере.