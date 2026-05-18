В Подмосковье подали 1,4 тыс заявлений на справки военкоматов

Жители Подмосковья с начала года направили около 1,4 тыс. онлайн-заявлений на получение справок военных комиссариатов через региональный портал госуслуг. Сервис позволяет оформить 25 видов справок по одному обращению, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках одного электронного заявления можно получить 25 видов справок. Документы требуются для оформления пенсий, пособий и других льгот. Обратиться за услугой могут действующие и бывшие военнослужащие, а также члены их семей.

Сервис «Комплекс услуг по оформлению и выдаче справок военных комиссариатов» размещен в разделе «Личные документы» — «Справки». Для подачи заявления необходимо авторизоваться с подтвержденной учетной записью ЕСИА, выбрать военный комиссариат, указать вид справки и категорию заявителя, прикрепить документы и отправить форму. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.