В Подмосковье НТС министерства ЖКХ рассмотрел шесть проектов

Заседание рабочей группы научно-технического совета министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошло под председательством эксперта инновационного центра «Сколково» Валерия Запрометова. Участники рассмотрели шесть проектов модернизации и строительства объектов коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На заседании представили технические задания и проектную документацию по объектам в Одинцовском округе, Фрязине, Коломне, Мытищах, Люберцах и Солнечногорске. По каждому проекту совет подготовил заключения и рекомендации для дальнейшей реализации. Решения НТС являются одним из ключевых критериев для включения инициатив в государственную программу Московской области.

В Люберцах рассмотрели проект строительства очистных сооружений в деревне Островцы производительностью 50 тыс. кубометров в сутки. Объект обеспечит водоотведение для 50 тыс. жителей и позволит перераспределить нагрузку на действующие сети.

В поселке Свиноедово округа Мытищи запланирована реконструкция очистных сооружений 1963 года постройки. Производительность увеличат с 968 до 2 596 кубометров в сутки. На период работ стоки будут принимать блочно-модульные станции. Новый комплекс оснастят системами механической и биологической очистки, а также очистки воздуха. Мощности обеспечат обслуживание более 5 тыс. человек, включая социальные объекты.

Во Фрязине представили проект модернизации напорных канализационных коллекторов протяженностью 18,8 км от КНС «Московская» до Щелковских межрайонных очистных сооружений. Работы выполнят в три этапа с применением бестраншейной технологии, что позволит минимизировать нарушение благоустройства. После реализации проекта охват составит 58 661 жителя.

Также совет заслушал доклады о строительстве ВЗУ и водопровода в поселке Усово-Тупик, возведении блочно-модульных очистных сооружений в селе Каринское, реконструкции очистных в поселке Осенка Коломны и перспективах эксплуатации насосного оборудования в Солнечногорске.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.